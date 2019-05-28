أردوغان يعلق على "عملية المخلب" للجيش التركي في كردستان العراق

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن تمنياته بالتوفيق للجيش التركي، في عمليته العسكرية في إقليم كردستان شمالي العراق.

جاء ذلك، في تغريدة عبر "تويتر"، تعليقا على عملية عسكرية، أطلقت عليها تركيا اسم "عملية المخلب"، ضد مواقع المسلحين الأكراد في منطقة هاكورك شمالي العراق.

Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum.



Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun! 🇹🇷 https://t.co/U5e16CJpCE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2019

ولفتت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، إلى أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يشرف على إدارة العملية العسكرية رفقة رئيس الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية.

وصباح الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها المسلحة أطلقت عملية عسكرية ضد "أوكار الإرهابيين" في هاكورك، موضحة أن الحملة بدأت الاثنين بقصف جوي ومدفعي استهدف "مواقع الإرهابيين" في المنطقة.

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وأشارت وزارة الدفاع التركية، إلى أن العملية استهلت بضربات مدفعية وجوية عصر الاثنين، ثم بدأت فرق ألوية "الكوماندوز" الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، في "تحييد الإرهابيين وتدمير أوكارهم" على الحدود في أقصى جنوب شرقي تركيا.

وأضاف بيان وزارة الدفاع التركية، أن "الحملة مستمرة كما تم التخطيط لها، وتشارك فيها مروحيات "أتاك" الهجومية، و"الهدف منها تحييد الإرهابيين وتدمير مواقعهم في هاكورك".

المصدر: "الأناضول"+ وكالات