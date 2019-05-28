أعلنت تركيا اليوم الثلاثاء بدء عملية عسكرية تستهدف المسلحين الأكراد في شمال العراق، وتنفذها قوات خاصة بدعم من المدفعية والطيران.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن العملية استهلت بضربات مدفعية وجوية عصر أمس الاثنين ثم بدأت فرق ألوية "الكوماندوز" الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، في "تحييد الإرهابيين وتدمير أوكارهم" في منطقة هاكورك على الحدود في أقصى جنوب شرقي تركيا.

#تركيا تطلق حملة أمنية ضد أوكار الإرهابيين شمال #العراق

وزارة الدفاع أفادت أن الحملة مستمرة كما تم التخطيط لها مسبقا، وأن الهدف منها تحييد الإرهابيين وتدمير مواقعهم بمنطقة "هاكورك"https://t.co/czP1j0qcJnpic.twitter.com/7Vi206vDfJ — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 28, 2019

وأضاف بيان وزارة الدفاع التركية، أن "الحملة مستمرة كما تم التخطيط لها، وتشارك فيها مروحيات "أتاك" الهجومية، وأن "الهدف من الحملة تحييد الإرهابيين وتدمير مواقعهم في هاكورك".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تعهد مرارا بأن تواصل قوات بلاده عملياتها العسكرية ضد "الإرهابيين" في العراق لضمان أمن تركيا، ولاسيما في منطقة جبل قنديل، التي تشهد غارات جوية تركية متواصلة.

المصدر: "رويترز"+ "الأناضول"