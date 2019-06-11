ستحتفل كاتدرائية "نوتردام" في باريس، السبت المقبل، بأول قداس إلهي بعد شهرين على الحريق الذي حل بها، وفق ما أعلنت أبرشية باريس اليوم الثلاثاء.

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وقالت الأبرشية إن القداس سيرأسه أسقف باريس المطران ميشيل أوبوتي، وسيقام على أحد مذابح الكاتدرائية "بحضور عدد محدود من الأشخاص، لا يتجاوز 20 شخصا، لأسباب أمنية واضحة".

وتضرر جزء كبير من الكاتدرائية التي تمثل رمزا في قلب العاصمة الفرنسية، بسبب حريق شب فيها مساء 15 أبريل الماضي.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن قناة تلفزيونية ستنقل القداس ما يتيح للمسيحيين مشاهدته.

في غضون ذلك، تنتظر الأبرشية جواب السلطات الفرنسية حول إمكانية إعادة فتح باحة المعلم أمام العموم، موضحة أنه في حال أعطت السلطات الضوء الأخضر، من الممكن أن يحتفل المؤمنون بصلاة المساء داخل الكاتدرائية، أو وضع مزار يحوي تمثالا للسيدة العذراء في الباحة الخارجية للحجاج والكهنة.

المصدر: "أ ف ب"