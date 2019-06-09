صحيفة إيرانية: مبادلة جاسوس أمريكي بسجناء إيرانيين لدى الغرب

أفادت صحيفة "صبح نو" الإيرانية بأن طهران والغرب توصلا لاتفاق يقضي بمبادلة "الجاسوس" الأمريكي نزار زكا، بسجناء إيرانيين لدى الغرب.

ونشرت الصحيفة في تغريدة اليوم الأحد مقتطفات من مقال ستنشره يوم غد جاء فيه، أن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله "كان له تأثير كبير في إقناع المسؤولين الإيرانيين باتخاذ قرار بالإفراج عن نزار زكا".

فردا در #صبح‌نو بخوانید:



🔴 #تبادل جاسوس آمریکایی با ایرانیان در بند غرب



▪️کسی که در تصمیم مقامات ایران برای آزادی #نزار_زاکا اثرگذار بود، #سیدحسن_نصرالله است.



▪️با آزادی #زاکا چندین شهروند ایرانی دربند غرب آزاد خواهند شد. — روزنامه صبح نو (@sobhe_no) June 9, 2019

وأعلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق من الأحد، أن طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، بإطلاق سراح الأمريكي من أصل لبناني نزار زكا، والمحكوم بالسجن 15 سنة بقضية أمنية في إيران، ستتم دراسته بشكل خاص.

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وكان زكا الذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والأمريكية، قد عمل خبيرا في تكنولوجيا المعلومات أثناء إقامته في الولايات المتحدة، لكنه اختفى في إيران منذ يوم 18 سبتمبر 2015، ثم تبين لاحقا اعتقاله على يد السلطات الإيرانية بتهمة أمنية وصدر حكم بسجنه لمدة 15 سنة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية