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صحيفة إيرانية: مبادلة جاسوس أمريكي بسجناء إيرانيين لدى الغرب

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صحيفة إيرانية: مبادلة جاسوس أمريكي بسجناء إيرانيين لدى الغرب
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نزار زكا
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أفادت صحيفة "صبح نو" الإيرانية بأن طهران والغرب توصلا لاتفاق يقضي بمبادلة "الجاسوس" الأمريكي نزار زكا، بسجناء إيرانيين لدى الغرب.

ونشرت الصحيفة في تغريدة اليوم الأحد مقتطفات من مقال ستنشره يوم غد جاء فيه، أن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله "كان له تأثير كبير في إقناع المسؤولين الإيرانيين باتخاذ قرار بالإفراج عن نزار زكا".

وأعلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق من الأحد، أن طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، بإطلاق سراح الأمريكي من أصل لبناني نزار زكا، والمحكوم بالسجن 15 سنة بقضية أمنية في إيران، ستتم دراسته بشكل خاص.

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وكان زكا الذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والأمريكية، قد عمل خبيرا في تكنولوجيا المعلومات أثناء إقامته في الولايات المتحدة، لكنه اختفى في إيران منذ يوم 18 سبتمبر 2015، ثم تبين لاحقا اعتقاله على يد السلطات الإيرانية بتهمة أمنية وصدر حكم بسجنه لمدة 15 سنة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية

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