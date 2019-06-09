أعلنت طهران أن طلب رئيس لبنان ميشال عون، إطلاق سراح الأمريكي من أصل لبناني نزار زكا المحكوم بالسجن 15 سنة بقضية أمنية في إيران، ستتم دراسته بشكل خاص.

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وكشف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي أن اسم نزار زكا غير موجود في قائمة تضم 691 من المحكومين الذين صدر عفو عنهم من المرشد الأعلى الإيراني.

وقال: "طلب الرئيس اللبناني قيد الدراسة في إطار القوانين والمقررات الإيرانية وسنعلن عن النتائج لاحقا".

وأضاف: لقد تلقينا التماسا من قبل هذا المتهم وطلبا من المسؤولين السياسيين اللبنانيين للعفو عنه وإطلاق سراحه، ونحن ندرس هذا الالتماس بشكل خاص.

وعمّا إذا كان سيتم تبادل زكا مع أحد المتهمين في الخارج أو وضع شروط لإطلاق سراحه، قال إسماعيلي: "موضوع الإفراج عنه تتم دراسته بشكل خاص، لكن لم يتم تحديد شروط لذلك حتى الآن. وبمجرد تحديد نتيجة هذا الطلب، سيتم إبلاغه إلى جميع وسائل الإعلام".

يذكر أنه في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن عفو إيران عن 691 مدانا بمناسبة عيد الفطر، أوردت بعض المصادر الإخبارية أن اسم زكا المتهم بقضية أمنية كان أيضا مدرجا في القائمة وأنه سيتم إطلاق سراحه قريبا.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن المديرية العامة للأمن العام في لبنان أعلنت أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي كلفه الرئيس عون بمتابعة موضوع زكا مع السلطات الإيرانية، غادر بيروت بعد ظهر اليوم متجها إلى طهران لاستكمال المساعي لإطلاق سراحه.

ويحمل زكا الجنسيتين اللبنانية والأميركية، وتم اعتقاله بطهران عام 2015 بتهمة أمنية وصدر حكم بسجنه لمدة 15 سنة.

المصدر:وكالات إيرانية+RT