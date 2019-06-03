مصادر إيرانية لـ RT: إيران ستفرج عن نزار زكا تلبية لطلب رئيس لبنان

أفادت مصادر دبلوماسية إيرانية لـ RT، اليوم الاثنين، بأن السلطات الإيرانية ستفرج عن اللبناني المتهم بالتجسس، نزار زكا، خلال أيام عيد الفطر تلبية لطلب الرئيس ميشال عون.

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وذكرت المصادر أن الإفراج عن زكا سيتم بناء على الطلب الذي قدمه الرئيس اللبناني، ميشال عون للسلطات الإيرانية.

فيما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن "مصادر مطلعة" أن سلطات البلاد تدرس إطلاق سراح نزار زكا المتهم بالتجسس والعمل لصالح الولايات المتحدة، وذلك بناء على طلب الرئيس عون.

وأشارت المصادر إلى أن طلب الرئيس اللبناني "درس بشكل إيجابي في إيران نظرا لمواقف الرئيس عون الداعمة للمقاومة"، ومن الممكن أن يطلق سراحه قريبا.

وكان زكا قد عمل خبيرا في تكنولوجيا المعلومات أثناء إقامته في الولايات المتحدة، لكنه اختفى في إيران منذ يوم 18 سبتمبر 2015، ثم تبين لاحقا اعتقاله على يد السلطات الإيرانية.

واعتقلته الشرطة الإيرانية بينما كان في طريقه إلى المطار، بتهمة التخابر مع واشنطن، ومنذ ذلك الحين يقبع زكا في سجن إيفين الإيراني الشهير.

ومطلع مايو الماضي، بعث وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، برسالة إلى نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، طلب فيها إصدار عفو خاص بمناسبة شهر رمضان عن زكا، وذلك أثناء استقباله السفير الإيراني في بيروت، محمد جلال فيروزنيا.

المصدر: RT + وكالات