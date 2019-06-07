ترامب: المكسيك ستدفع الرسوم اعتبارا من الاثنين إن لم نبرم صفقة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكسيك بأنها ستبدأ دفع الرسوم التجارية بنسبة 5 بالمئة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل إن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن ومكسيكو بشأن المهاجرين.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "في حال اتفقنا على الصفقة مع المكسيك – وهناك فرصة جيدة لنتمكن من ذلك – سيبدأون بشراء المنتجات الزراعية (الأمريكية) بوتائر عالية فورا".

If we are able to make the deal with Mexico, & there is a good chance that we will, they will begin purchasing Farm & Agricultural products at very high levels, starting immediately. If we are unable to make the deal, Mexico will begin paying Tariffs at the 5% level on Monday! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2019

وتابع: "وفي حال لم نتمكن من عقد الصفقة ستبدأ المكسيك بدفع الرسوم بنسبة 5 بالمئة يوم الاثنين"!

ودخلت المفاوضات بين الولايات المتحدة والمكسيك حول التجارة وقضية المهاجرين يومها الثالث اليوم الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز إن "موقفنا لا يزال دون تغيير ونحن سنضي قدما بالرسوم"، مشيرة إلى أن "الاجتماعات كانت جيدة لكننا لا نزال نعتزم فرض الرسوم اعتبارا من يوم الاثنين".

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من جهته، أكد الرئيس المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور أن الحوار مستمر ومن الممكن التوصل إلى الاتفاق، معربا عن تفاؤله بهذا الشأن. لكنه اعتبر أنه من الخطأ بالنسبة لواشنطن أن تربط بين قضية الهجرة والرسوم.

يذكر أن ترامب كان قد هدد المكسيك بفرض رسوم تجارية على بضائعها في حال لم تتخذ إجراءات لاحتواء تدفق المهاجرين من أمريكا الجنوبية والوسطى عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المهاجرين، تعتزم إدارة ترامب فرض الرسوم على المكسيك وزيادتها كل شهر حتى تصل إلى 25 بالمئة.

المصدر: RT، رويترز