المكسيك تتحرك لاحتواء الهجرة اللاشرعية عبر حدودها

أعلن وزير خارجية المكسيك مارسيلو إيبرارد، أن بلاده سترسل الحرس الوطني إلى حدودها الجنوبية مع غواتيمالا، لاحتواء تدفق المهاجرين الذين أثاروا غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وقال إيبرارد للصحفيين أمس الخميس في تصريحات نقلها التلفزيون لدى مغادرته لاجتماع مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن: "أوضحنا أن هناك 6000 عنصر وسيتم إرسالهم إلى هناك"، وأضاف أن محادثات المكسيك مع الولايات المتحدة بخصوص الهجرة ستستمر يوم الجمعة.

وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية على واردات مكسيكية بدءا من الأسبوع المقبل ما لم تفعل البلاد المزيد لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أكدت من جهتها أمس الخميس أن إدارة ترامب متمسكة بموقفها بأنه يجب على المكسيك أن تتخذ خطوات جديدة مهمة لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى بحلول يوم الاثنين أو مواجهة رسوم جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وأضافت: "في هذا الوقت ما زلنا نتحرك قدما نحو الرسوم الجمركية".

المصدر: "رويترز"