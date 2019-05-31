لوح الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السلع القادمة من المكسيك، اعتبارا من 10 يونيو القادم، طالما استمر تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاده عبر الحدود.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة، أن الرسوم الجمركية ستزداد تدريجيا، إذا لم توقف المكسيك "إلى حد كبير تدفق الأجانب غير الشرعيين عبر أراضيها".

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019

ووفقا لبيان صدر عن البيت الأبيض فإن الرسوم الجمركية على البضائع المكسيكية قد ترتفع بشكل تدريجي لتصل إلى مستوى 25% في أكتوبر المقبل، وأضاف البيان، أن واشنطن تحتفظ بحق إلغاء هذه الرسوم "وفقا لتقديرها الخاص".

من جهتها، اعتبرت المكسيك إعلان ترامب بـ"الكارثي"، وقال خيسوس سياذي، المسؤول في وزارة الخارجية المكسيكية، للصحفيين إنه "أمر كارثي، هذا التهديد إذا نفذ سيكون في منتهى الخطورة، وإذا حصل ذلك يجب أن نرد بقوة".

فيما دعا الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، نظيره الأمريكي للحوار، معلنا في الوقت نفسه أن وفدا مكسيكيا سيتوجه الجمعة إلى واشنطن.

وبشأن التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك، تظهر بيانات موقع "ITC Trade" للعام الماضي، أن الميزان التجاري بين البلدين يصب في مصلحة المكسيك، حيث بلغت قيمة صادراتها إلى الولايات المتحدة 349.6 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 265 مليار دولار.

المصدر: RT + أ ف ب