 
مباشر

إيران تقدم شكوى لـ"إيكاو" بشأن عدم تزويد طائراتها في بعض المطارات الدولية بالوقود

أخبار العالم

إيران تقدم شكوى لـ
Reuters Wolfgang Rattay
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxfl

رفعت طهران شكوى لمنظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو" بشأن امتناع بعض المطارات الدولية عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود بسبب العقوبات الأمريكية.

إقرأ المزيد
صحيفة: مطار لبنان الدولي يمتنع عن تزويد طائرات إيرانية وسورية بالوقود بحجة التزامه بعقوبات أمريكا
صحيفة: مطار لبنان الدولي يمتنع عن تزويد طائرات إيرانية وسورية بالوقود بحجة التزامه بعقوبات أمريكا
إقرأ المزيد
الجيش الألماني ينقذ الموقف ويزود طائرة ظريف بالوقود
الجيش الألماني ينقذ الموقف ويزود طائرة ظريف بالوقود

وقال مديرية الملاحة الجوية والشؤون الدولية في إيران، مرتضى دهقان، إنه تم إبلاغ منظمة الطيران المدني الدولي، في وقت سابق بقضية عدم تزويد الطائرات التابعة لشركات الطيران الإيرانية بالوقود في عدد من المطارات الأجنبية.

ووصف دهقان العقوبات الأمريكية ضد إيران بأنها سبب في قضية عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، معتبرا أنها "مخالفة" لجميع اللوائح الدولية.

وتخضع شركات الطيران الإيرانية لعقوبات أمريكية مصاحبة لتلك التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صادرات النفط الإيرانية، حيث حذرت وزارة الخزانة الأمريكية جميع دول العالم وشركات الطيران الدولية من خطورة منح تصاريح أو تقديم خدمات للخطوط الجوية الإيرانية.

وتسببت العقوبات الأمريكية في خسائر لشركات الطيران الإيرانية وتراجع في عدد  عدد المسافرين على متنها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الزعيم أعدم مبعوثه لترامب بالمطار".. إليك أغرب قصص وطرق إعدام كيم جونغ أون لمسؤوليه!