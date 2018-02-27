الجيش الألماني ينقذ الموقف ويزود طائرة ظريف بالوقود

كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الألمانية تمكنت بصعوبة من منع وقوع حدث صاخب قبل مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في منتصف شهر فبراير.

وأوضحت محطتا "دبليو دي آر"، و"إن دي آر" الإذاعيتان، بالإضافة إلى صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، أن السبب في ذلك كان رفض العديد من شركات الزيوت المعدنية في مطار ميونخ، تزويد طائرة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالوقود.

وأضافت وسائل الإعلام أن ظريف لم يتمكن من الوصول إلا بعدما أعلن الجيش الألماني استعداده لتولي مهمة تزويد طائرة الوزير الإيراني بالوقود، وذلك بعد مناشدة وزارة الخارجية بالتدخل للمساعدة.

وحسب التقرير، فإن الشركات تخوفت فيما يبدو من انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

من جانبه، قال رئيس المؤتمر، فولفغانغ إيشنغر، لرابطة وسائل الإعلام، إنه أمكن تأمين مشاركة ظريف "بصعوبة كبرى"، وكان إيشنغر قد طلب تدخل وزارتي الخارجية والدفاع للمساعدة في هذا الموقف.

وفي النهاية، تولت القوات الجوية مهمة تزويد الطائرة الإيرباص بالوقود.

وقال إيشنغر "إن الرغبة في الالتزام بالعقوبات كادت أن تؤدي بنا إلى موقف خطير ليس أقل ما فيه هو ألا نتمكن من الحديث مع بعضنا البعض".

المصدر: د ب أ

ياسين بوتيتي