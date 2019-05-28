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ترامب يغادر بلاد الشمس المشرقة

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ترامب يغادر بلاد الشمس المشرقة
Reuters Jonathan Ernst
ترامب وعقيلته ميلانيا أثناء مغادرتهما مطار هانيدا الدولي في طوكيو، اليابان، 28 مايو 2019
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غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليابان اليوم، مختتما زيارة دولة استمرت أربعة أيام، التقى خلالها رئيس الوزراء شينزو آبي.

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وخلال الزيارة، حظي ترامب بشرف استقبال الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو له، ليكون أول زعيم أجنبي يلتقيه الإمبراطور.

كما لعب ترامب الغولف مع رئيس الوزراء شينزو آبي، وحضر مباراة بطولة السومو المبجلة بالنسبة لليابانيين، وقدم "كأس ترامب" للفائز الأول في البطولة.

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ومساء الاثنين، حضر الرئيس الأمريكي مع زوجته ميلانيا مأدبة عشاء رسمية بحضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والعامة، ألقى خلالها والإمبراطور كلمتين ترحيبيتين.

وغادر ترامب وعقيلته مطار هانيدا في طوكيو اليوم عائدا إلى واشنطن، مع توقف للتزود بالوقود في قاعدة جوية أمريكية في ألاسكا.

المصدر: أ ف ب

 

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