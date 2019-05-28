اعتبر رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، أنه تمكن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلق تحالف غير مسبوق في قوته.

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وقال آبي أثناء تفقده قوات الدفاع الذاتي اليابانية مع ترامب على متن حاملة مروحيات يابانية، تعتزم بلاده تحويلها لحاملة طائرات: "تعديل حاملة المروحيات "كاغا"، وتحويلها لحاملة طائرات، سيعزز السلام والاستقرار في المنطقة. وحقيقة أن قادة البلدين يرحبان معا بالعسكريين من كلا البلدين، هو سابقة تحدث لأول مرة في التاريخ".

وأضاف: "نحن نؤيد بقوة الملاحة المفتوحة والحرة في المحيطين الهندي والهادئ، فقد تم إرسال حاملة المروحيات "كاغا" العام الماضي إلى غرب المحيط الهادئ وإلى المحيط الهندي، حيث قامت بدوريات بالتعاون الوثيق مع الجيش الأمريكي".

وقال آبي، متحدثا للعسكريين اليابانيين والأمريكيين: "هذه الحاملة ستحمل طائرات مقاتلة للإقلاع القصير والهبوط العمودي، وستعمل على تعزيز السلام والاستقرار في بلدنا ومنطقتنا".

و"كاغا" هي واحدة من حاملتي مروحيات يابانيتين مزمع تحويلهما لحاملتي طائرات وتتضمن الخطة إعادة تجهيز حاملتي طائرات هليكوبتر من فئة "إزومو-كاغا" و"إيزومو" لتحملا الطائرات المقاتلة ونشر ما مجموعه 20 طائرة من طراز F-35B للإقلاع والهبوط العمودي منهما، فيما تخطط اليابان لشراء أكثر من 100 طائرة F-35 من الولايات المتحدة.

وبموجب الدستور لا يمكن لليابان امتلاك أسلحة هجومية، ولهذا السبب تؤكد طوكيو أن حاملات طائرات الهليكوبتر الأربع الموجودة في سلاح قوات الدفاع عن النفس تتشابه من نواح عديدة مع حاملات الطائرات، وتبدو مثل حاملات الطائرات الهجومية، لكنها ليست مهيأة بعد لحمل طائرات مقاتلة، بل طائرات هليكوبتر فقط.

واستغرق بناء حاملة طائرات الهليكوبتر"كاغا" 3 سنوات وكلفت أكثر من مليار دولار، وطول ظهرها 248 مترا، وعرضها 38 مترا وتحمل 14 هليكوبتر.

المصدر: نوفوستي