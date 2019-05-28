أفلح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عسكرة اليابان، معتبرا أن تحويل حاملة المروحيات اليابانية "كاغا" لحاملة طائرات، ونشر مقاتلات F-35 الأمريكية عليها، سيحمي المنطقة من التهديدات.

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وقال ترامب متحدثا أمام 500 عنصر من القوات اليابانية والأمريكية: "تشهد اليابان لحظة تاريخية. لقد بدأ حقبة حكم Rave الجديدة، أرحب بالصداقة والتحالف بين الولايات المتحدة واليابان. السفن الحربية الأمريكية تعمل في جميع أنحاء العالم مع السفن الحليفة. حقيقة أن السفن الحربية للبلدين المتحالفين بالقرب من هذا الميناء هي شهادة حية. وكما تعلمون قررت اليابان مؤخرا شراء 105 طائرات مقاتلة من طراز F-35 مزودة بتقنية التخفي، وبذلك أصبحت اليابان أكبر مشتر لطائرة F-35 بين الدول الحليفة".

وأضاف: "سيتم تعديل حاملة المروحيات هذه من أجل أن تصبح قادرة على حمل المقاتلات، وبهذه الطريقة "كاغا" يمكن أن تساعد في حماية مساحة واسعة من مجموعة متنوعة من التهديدات".

و"كاغا" هي واحدة من حاملتي مروحيات يابانيتين مزمع تحويلهما لحاملتي طائرات وتتضمن الخطة إعادة تجهيز حاملتي طائرات هليكوبتر من فئة "إزومو-كاغا" و"إيزومو" لتحملا الطائرات المقاتلة ونشر ما مجموعه 20 طائرة من طراز F-35B للإقلاع والهبوط العمودي منهما، فيما تخطط اليابان لشراء أكثر من 100 طائرة F-35 من الولايات المتحدة.

وبموجب الدستور لا يمكن لليابان امتلاك أسلحة هجومية، ولهذا السبب تؤكد طوكيو أن حاملات طائرات الهليكوبتر الأربع الموجودة في سلاح قوات الدفاع عن النفس تتشابه من نواح عديدة مع حاملات الطائرات، وتبدو مثل حاملات الطائرات الهجومية، لكنها ليست مهيأة بعد لحمل طائرات مقاتلة، بل طائرات هليكوبتر فقط.

واستغرق بناء حاملة طائرات الهليكوبتر"كاغا" 3 سنوات وكلفت أكثر من مليار دولار، وطول ظهرها 248 مترا، وعرضها 38 مترا وتحمل 14 هليكوبتر.

المصدر: "نوفوستي"