الحكم بالإعدام على "داعشي" فرنسي رابع في العراق

أصدرت محكمة عراقية اليوم الاثنين حكما بإعدام مواطن فرنسي أدين بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"، وذلك في أعقاب صدور إعدامات مماثلة بحق ثلاثة فرنسيين آخرين أمس.

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن القاضي أحمد محمد علي قوله أثناء النطق بالحكم الصادر بحق الفرنسي المدان مصطفى المرزوقي، إن الدلائل والاعترافات تؤكد انضمامه إلى "داعش" وقتاله في صفوف مسلحي التنظيم، ولذلك يصدر القضاء عليه حكما بالإعدام شنقا.

وجاء حكم اليوم ذلك في أعقاب إصدار المحكمة نفسها أمس أحكاما بالإعدام للمرة الأولى على الفرنسيين كيفن غونو، وليونار لوبيز، وسليم معاشو، وهم بين 12 داعشيا فرنسيا سلمتهم "قوات سوريا الديمقراطية" لبغداد.

وشمل جدول أعمال جلسة المحكمة اليوم ملفات خمسة "دواعش" فرنسيين، ولكن لضيق الوقت استمع القاضي إلى المرزوقي، وفاضل طاهر عويدات الذي قال إنه تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافاته، وطلب القاضي إجراء فحوصات طبية عليه للتأكد من صحة هذه الادعاءات وإرسال تقرير للمحكمة، ثم أجل جلسة محاكمته حتى الثاني من يونيو المقبل.

وأعلنت الخارجية الفرنسية عن معارضتها عقوبة الإعدام، لكن المتحدثة باسم الوزارة أغنيس فون دير مول، أكدت أنه على "الدواعش" المحتجزين أن يتحملوا المسؤولية عن جرائمهم.

المصدر: "أ ف ب" + "أسوشيتد برس"