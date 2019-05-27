علقت الخارجية الفرنسية على الحكم الصادر من القضاء العراقي يوم الأحد، بإعدام 3 فرنسيين، أدينوا بالانتماء لتنظيم "داعش"، مؤكدة أنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ.

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وقالت الخارجية في بيان لها، إن سفارتها في العراق، "وبموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، ستتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية".

كما أكدت الخارجية أنها "تحترم سيادة السلطات العراقية، وأن من ينتمون لداعش، يجب أن يعاقبوا على جرائمهم، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام في العراق".

ويوم الأحد، أصدرت محكمة في بغداد أحكاما بالإعدام بحق 3 فرنسيين وهم، كيفن غونو، وليونار لوبيز، وسليم معشو، بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم "داعش" .

المصدر: "رويترز"