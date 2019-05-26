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أحكام بإعدام 3 فرنسيين في العراق أدينوا بالانتماء لـ"داعش"

أخبار العالم العربي

أحكام بإعدام 3 فرنسيين في العراق أدينوا بالانتماء لـ
Globallookpress
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أصدرت محكمة في بغداد اليوم الأحد أحكاما بالإعدام على 3 فرنسيين أدينوا بالانتماء لتنظيم "داعش".

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول قضائي لم تسمه، أن المحكومين هم كيفن غونو وليونار لوبيز، وسليم معشو، اعتقلتهم "قوات سوريا الديموقراطية" في سوريا، وسلمتهم للسلطات العراقية مع 9 فرنسيين آخرين في فبراير الماضي.

وأضافت أنه حسب القانون العراقي يمكن للمحكومين أن يتقدموا بطلب استئناف على الحكم في مدة لا تتجاوز 30 يوما.

وكانت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي، قد صرحت في وقت سابق بأن باريس "ستتدخل" إذا صدرت أحكام بالإعدام بحق فرنسيين قاتلوا في صفوف "داعش".

المصدر: أ ف ب

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