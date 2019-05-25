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إصابة جنود أمريكيين بحادث تحطم مروحية في أفغانستان

أخبار العالم

إصابة جنود أمريكيين بحادث تحطم مروحية في أفغانستان
Reuters Lucas Jackson
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أعلن مسؤول في الجيش الأمريكي إصابة عدد من جنوده جراء هبوط خشن لمروحية عسكرية أمريكية جنوب أفغانستان.

وذكر المتحدث باسم البعثة العسكرية الأمريكية في أفغانستان، الكولونيل ديف باتلر، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم السبت، أن المروحية من طراز  "بوينغ CH-47  شينوك" اصطدمت بالأرض خلال عملية إنزال ركاب في ولاية هلمند.

وأكد المسؤول أن أفراد طاقم وركاب المروحية تعرضوا لإصابات وبينهم عسكريون أفغان وأمريكيون على حد سواء، مشيرا إلى أن وضع الجرحى مستقر.

وأشار الضابط إلى أن المروحية "مدمرة تماما" جراء الحادث، موضحا أن ما حصل لم ينجم عن إطلاق نيران معادية أو اشتباك.

المصدر: وكالات

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