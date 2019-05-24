ترامب يعرب عن أساه على رئيسة الوزراء البريطانية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "أساه" من أجل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي أعلنت أنها ستتنحى عن رئاستي الحكومة وحزب المحافظين، في الـ7 من الشهر المقبل.

وقال ترامب في تصريحات صحفية إن ماي "امرأة عظيمة بذلت قصارى جهدها"، مؤكدا أنه سيلتقيها أثناء زيارته لبريطانيا الشهر المقبل.

وفي السياق نفسه، أعلن القصر الملكي البريطاني أن الرئيس الأمريكي سيحضر مأدبة في قصر بكنغهام مع الملكة إليزابيث وسيجري محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي خلال الزيارة المزمع عقدها.

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ومن المقرر أن يصل ترامب رفقة سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا إلى بريطانيا في الثالث من يونيو في زيارة دولة ليصبح الرئيس الأمريكي الثالث الذي يحظى بهذا الشرف بعد جورج بوش الابن في 2003 وباراك أوباما في 2011.

ومن المقرر أن تستقبل الملكة التي تبلغ من العمر 93 عاما وابنها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى قصر بكنغهام قبل أن يحضر غداء خاصا مع الملكة.

المصدر: رويترز