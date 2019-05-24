مكاتب المراهنات البريطانية تتوقع تولي جونسون منصب رئاسة الوزراء

كشفت مكاتب المراهنات البريطانية عن المعادلة المالية لاحتمال تولي وزير الخارجية السابق بوريس جونسون منصب رئاسة الوزراء خلفا لتيريزا ماي.

ووفقا لمكاتب المراهنات، فإن جونسون هو الأكثر حظا لرئاسة وزراء بلاده بمتوسط معامل فوز 6/4 (مقابل كل 4 جنيهات إسترلينية توضع على جونسون في حال فوزه، يمكن الحصول على ستة جنيهات فقط)، أي أن فرصة فوزه تبلغ 40%.

ووضعت مكاتب المراهنات الوزير السابق لبريكسيت دومينيك راب أقرب المنافسين لجونسون، بمعامل فوز 9/2 (فرصة فوزه 18%).

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وحل في المرتبة الثالثة وزير البيئة مايكل جوف بمعامل فوز 12/1 (احتمال فوزه بمنصب رئاسة الوزراء 7.7%)، يليه وزير الخارجية جيريمي هانت.

وحصل الزعيم السابق لمجلس العموم أندريا ليدز، ووزير الداخلية ساجد جاويد على معامل فوز 20/1 (احتمال فوزهم بالمنصب ضئيل وبلغ 4.7%).

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في وقت سابق من اليوم أنها ستتنحى عن رئاستي الحكومة وحزب المحافظين في الـ7 من الشهر المقبل، تلبية لقرار من الحزب الحاكم.

المصدر: نوفوستي