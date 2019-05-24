حزب العمال البريطاني المعارض يدعو إلى انتخابات مبكرة

دعا رئيس حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن، إلى إجراء انتخابات مبكرة، مؤكدا أن تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، تقبلت أخيرا ما كانت تعلمه البلاد منذ أشهر.

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وقال كوربن: "لا يمكن لماي أن تحكم البلاد، لا هي ولا حزبها المتفكك والمنقسم".

وأضاف كوربن، اليوم الجمعة، أن ماي كانت محقة في الاستقالة من رئاسة الوزراء، داعيا من يحل مكانها، كزعيم لحزب المحافظين، أن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة.

ورأى كوربن أن "حزب المحافظين فشل تماما في مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولا يمكنه تحسين حياة الناس أو التعامل مع احتياجاتهم الأكثر إلحاحا"، وأضاف أن "البرلمان وصل إلى طريق مسدود، ولم يقدم المحافظون أي حلول للتحديات الرئيسية الأخرى التي تواجه بلدنا".

وختم كوربن بالقول إن "على الزعيم الجديد للمحافظين، أن يدع الناس يقررون مستقبل بلدنا، من خلال انتخابات عامة فورية".

وكانت ماي، قالت اليوم الجمعة، إنها ستتنحى عن رئاستي الحكومة وحزب المحافظين، في الـ7 من الشهر المقبل، تلبية لدعوة الحزب الحاكم.

وقالت ماي في مؤتمر صحفي، إن قرارها هذا يأتي لإفساح المجال أمام زعيم جديد لمحاولة الخروج من "الطريق المسدود" بشأن رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

المصدر: رويترز