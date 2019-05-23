أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن لا هناك حاجة لإرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط بسبب إيران، معلنا استعداده إجراء هذه الخطوة عند الضرورة.

وجاء تصريح ترامب هذا اليوم، بعد ساعات من تأكيد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أن البنتاغون يبحث إمكان إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط كأحد سبل تعزيز حماية القوات الأمريكية هناك في ظل تصاعد التوتر مع إيران.

وقال شاناهان "ما نبحثه هو: هل هناك ما يمكن أن نفعله لتعزيز حماية القوات في الشرق الأوسط؟... قد يتضمن الأمر إرسال قوات إضافية"، فيما رفض في التصريحات التي أدلى بها للصحفيين خارج مقر وزارة الدفاع التقارير، التي قالت إن أعدادا محددة من القوات قيد البحث في هذه المرحلة.

ويشهد التوتر بين طهران وواشنطن تصاعدا على نحو خطير في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن شدد ترامب العقوبات بهدف حرمان إيران من القدرة على بيع النفط في الأسواق العالمية.

المصدر: رويترز