البنتاغون يؤكد أن واشنطن تدرس إمكانية إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أن بلاده تدرس بالفعل إمكانية إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، نافيا مع ذلك صحة التقارير الإعلامية التي أوردت تعداد القوات.

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وقال شاناهان في حديث للصحفيين اليوم الخميس: "ما ننظر إليه هو: هل هناك شيء يمكننا القيام به لتعزيز حماية قواتنا في الشرق الأوسط"؟

وأضاف أن الإجراءات لتعزيز الوجود الأمريكي في المنطقة يمكن أن "تشمل إرسال قوات إضافية"، في ضوء تصعيد التوتر مع إيران.

ونفى شاناهان أن تكون واشنطن تطرح عددا معينا لتلك القوات في المرحلة الحالية.

وسبق أن أفادت وكالة "رويترز"، استنادا إلى مسؤولين أمريكيين اثنين، بأن البنتاغون يدرس حاليا طلب إرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط ووجهته القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية.

المصدر: رويترز