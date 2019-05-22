مسؤولون: الولايات المتحدة تدرس إرسال آلاف الجنود الإضافيين للشرق الأوسط بسبب التوتر مع إيران

ذكر مسؤولون أمريكيون مطلعين، يوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع في الولايات المتحدة تدرس إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط على خلفية التوتر مع إيران.

وأفادت وكالة "رويترز"، استنادا إلى مسؤولين أمريكيين اثنين، أن البنتاغون يدرس حاليا طلب إرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

وأوضح المسؤولان أن الطلب وجهته القيادة المركزية للقوات الأمريكية المسلحة، والتي تتحمل المسؤولية عن عمليات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وصنفتها إيران إرهابية، ردا على إدراج واشنطن الحرس الثوري الإيراني في قائمتها للمنظمات الإرهابية.

وأشار المصدران إلى أنه ليس واضحا حاليا ما إذا ينوي البنتاغون تلبية هذا الطلب، كونه يتلقى دوريا مثل هذه المطالب لتعزيز عدد القوات الأمريكية من القادة العسكريين الأمريكيين في كل أنحاء العالم.

وبين أحد المسؤولين لـ "رويترز" أن مهمات القوات، التي تم طلب إرسالها، تحمل طابعا دفاعيا.

من جانبها، نقلت شبكة "CNN" عن مصادر لها، في تقرير حصري، أنه "من المقرر أن تطلع وزارة الدفاع الأمريكية مسؤولين رفيعي المستوى من الأمن القومي الأمريكي على خطة لإرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط، قبل الخميس، وذلك في إطار ردع إيران في ظل التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران".

وأكد المسؤولون الأمريكيون عدم اتخاذ البنتاغون قرارا حول إرسال القوات إلى الشرق الأوسط، كما أن هذا العدد من الجنود قد لا يتم إرساله دفعة واحدة.

وأوضح التقرير أن "واشنطن قد ترسل عددا من الجنود كإجراء رادع، ثم تقوم بتعزيز تواجدها العسكري في المنطقة ببقية القوات في حال اقتراب الضربة العسكرية".

ومن غير المعلوم بعد ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيحضر الاجتماع، لكن موافقته ضرورية على مثل هذه الخطة.

وبينت "CNN" أن القوات، التي ستطرح قضية إرسالها إلى المنطقة، تشمل "صواريخ باليستية ومنظومات دفاعية وصواريخ توماهوك على غواصات وسفن، بالإضافة إلى القدرات العسكرية الأرضية من أجل ضرب أهداف بعيدة المدى"، مضيفة أنه لم يقرر بعد نوع هذه الأسلحة.

وسبق أن نشرت "CNN" تقارير أشارت فيها إلى أن مسؤولين أمريكيين أجروا حسابات أظهرت أن واشنطن تحتاج إلى 100 ألف جندي حال إرادتها توجيه ضربة عسكرية مؤثرة على البرنامج النووي الإيراني، إذ عليها أن تدمر الدفاعات الجوية الإيرانية، والسفن الحربية والصواريخ، قبل استهداف المنشآت النووية.

المصدر: رويترز + CNN