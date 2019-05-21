محامي نتنياهو طلب من المستشار القانوني تأجيل جلسة الاستماع في ملفاته لمدة عام

توجه عميت حداد، محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إلى المستشار القانوني، أفيحاي مندلبليت، وطلب تأجيل عقد جلسة الاستماع لنتنياهو بشأن قضيته، إلى سنة.

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ونقلت صحيفة "هآرتس" عن حداد أنه يجب تأجيل جلسة الاستماع بسبب الكم الهائل من مواد التحقيق المتراكمة.

وكان المستشار مندلبليت قد طلب من طاقم المحامين تعيين موعد لعقد جلسة الاستماع في ملفات نتنياهو حتى 10 يوليو المقبل، ولكن من المتوقع أن يوافق على تأجيلها لعدة أسابيع، حتى نهاية سبتمبر.

وقد انتهى أمس الاثنين، الموعد النهائي الذي حدده مندلبليت لرئيس الوزراء، لكي ينسق معه موعد جلسة الاستماع.

وجاء التمديد ليوم أمس، بعد قيام حداد في الأسبوع الماضي فقط بتسلم مواد التحقيق في الملفات 1000 و2000 و4000. وأوضح المحامي حداد، أنه يجب إعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت للاستعداد، لأنه، على عكس المشتبه بهم الآخرين، يتعامل مع ثلاثة ملفات.

وفي الأسبوع الماضي قال حداد إن "كمية المواد الموجودة في الملفات ليست ضخمة، إنها هائلة، لا يمكن تصورها"، مضيفا: "الفترة الزمنية المحددة لجلسة الاستماع غير معقولة".

من جهته أعلن المتحدث باسم نتنياهو، عوفر جولان، أنه تم استلام الملفات بعد توصل نتنياهو لترتيب مؤقت مع المحامي حداد بشأن دفع أتعابه.

المصدر: هآرتس