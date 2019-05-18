نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجود أي خلاف مع مستشاريه للسياسة الخارجية بشأن إيران، وأدلى ببيانات تأييد، خاصة لمستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير خارجيته مايك بومبيو.

إقرأ المزيد

ووصف ترامب، أمس الجمعة، تقارير إخبارية ادعت أنه شعر بغضب من مستشاريه وأنه عبر في اجتماعات غير رسمية عن مخاوفه من أنهم يحاولون توجيهه لخوض حرب مع إيران، وصفها بأنها "هراء".

وقال: "إنها (التقارير الإخبارية) توجه رسائل بأنني غاضب من فريقي. إنني لا أشعر بغضب من أعضاء فريقي. واتخذ قراراتي بنفسي. مايك بومبيو يؤدي مهمة جليلة، وبولتون يؤدي مهمة جليلة".

وقال مسؤولون أمريكيون، الخميس الماضي، إن ترامب أبلغ مستشاريه ومنهم القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان بأنه لا يريد الدخول في حرب مع إيران.

ووعد ترامب خلال حملته الرئاسية عام 2016 بالابتعاد عن الصراعات الخارجية، بعد ما وصفها بحروب باهظة التكلفة في أفغانستان والعراق. لكنه أوضح أيضا بأنه سيقوم بما يلزم لحماية المصالح الأمريكية في الخارج.

وأثار إرسال الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لمجموعة سفن حربية برفقة حاملة طائرات إلى الخليج العربي توترات في المنطقة وأجج مخاوف من حدوث صراع مسلح.

ويشتهر بولتون منذ فترة طويلة بأنه يؤمن بضرورة تشدد سياسة بلاده إزاء إيران، ويتخذ موقفا متشددا داخل الإدارة منذ انضمامه لها قبل أكثر من عام.

المصدر: رويترز