ترامب: إيران قد لا تفهم على الإطلاق ماذا يحدث في الحقيقة

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "وسائل الإعلام الكاذبة" بإضرار مصالح الولايات المتحدة عبر نشر أخبار مزيفة حول إيران، معتبرا أن طهران قد لا تفهم لهذا السبب ما الذي يحدث حقيقة.

وقال ترامب، في تغريدتين نشرهما، اليوم الجمعة، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "وسائل الإعلام الكاذبة تضر بلادنا بتغطيتها المزيفة وغير الدقيقة جدا لقضية إيران. إنها مبعثرة ومستندة إلى مصادر ضعيفة (ربما مفبركة على الإطلاق) وخطيرة!".

وتابع ترامب: "على الأقل إيران لا تعرف بم تفكر، وهو ما قد يكون في هذا الوقت تحديدا أمرا جيدا".

The Fake News Media is hurting our Country with its fraudulent and highly inaccurate coverage of Iran. It is scattershot, poorly sourced (made up), and DANGEROUS. At least Iran doesn’t know what to think, which at this point may very well be a good thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 мая 2019 г.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "ربما لا فكرة لدى إيران، مع كل هذه الأخبار المزيفة والمفبركة، حول ما يحدث في الحقيقة".

With all of the Fake and Made Up News out there, Iran can have no idea what is actually going on! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 мая 2019 г.

وعلى الرغم من استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تدل مؤشرات عدة صادرة عن البيت الأبيض في الأيام الماضية على أن ترامب لا يرغب في خوض نزاع عسكري مباشر مع الجمهورية الإسلامية، وسط أنباء عن خلاف كبير يدور في إدارة الرئيس حول طريقة التعامل مع هذه القضية، خاصة في ظل إصرار مستشار الأمن القومي، جون بولتون، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، على اتباع نهج أكثر تشددا.

وأعرب ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أمس الخميس، عن أمله في ألا تتجه بلاده نحو حرب مع إيران، فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في إدارة الرئيس أنه أبلغ القائم بأعمال وزير دفاع الولايات المتحدة، باريك شاناهان، بعدم رغبته في أي مواجهة عسكرية مفتوحة مع القوات الإيرانية.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترا كبيرا على خلفية تصعيد حاد للعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وأمرت إدارة ترامب، في وقت سابق من مايو، بنشر حاملة طائرات وقاذفات "بي-52" في الخليج بذريعة "التهديدات الإيرانية".

المصدر: RT