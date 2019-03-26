وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارته الأخيرة لواشنطن بـ"التاريخية"، مضيفا لقد "مرت 50 عاما حتى حصلنا على هذا الاعتراف" (سيادة إسرائيل على الجولان).

وقال نتنياهو قبل مغادرته واشنطن عائدا إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، :أعود الآن من زيارة تاريخية إلى واشنطن. اعتراف الرئيس ترامب بسيادتنا على هضبة الجولان هو أمر ستذكره الأجيال".

وأضاف أن "هذا يشكل مبدأ مهما في الحياة الدولية – عندما تشن حروبا عدوانية تخسر فيها أراض فلا تأتي لاحقا وتطالب بإعادتها لك. هذه الأراضي تعود لنا ولدينا جذور تاريخية في هضبة الجولان وعندما تحفر هناك بالمعول تعثر على كنس يهودي فاخر نرممه الآن. عدنا إلى الجولان والجولان لنا بحق تاريخي وبموجب حقنا في الدفاع عن النفس، والرئيس ترامب اعترف بذلك".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعترف أمس الاثنين بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وقد لاقت هذه الخطوة ردود فعل دولية رافضة لها، وأكدت تصريحات من العواصم العربية والغربية أن هذا القرار غير قانوني ولن يغير شيئا.

المصدر: RT