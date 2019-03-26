روحاني يترأس اجتماعا لخلية الأزمة لبحث الفيضانات التي تجتاح البلاد

ترأس الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في طهران، لخلية إدارة الأزمات لبحث عواقب الفيضانات، التي تجتاح مناطق عدة من البلاد.

ويعقد هذا الاجتماع بحضور مندوبين عن جميع الأجهزة المعنية بمكافحة السيول في محافظات البلاد، فيما يقدم المحافظون وسائر المسؤولين في المحافظات تقارير عن الأوضاع في محافظاتهم والتدابير التي تم اتخاذها.

ودعا روحاني الجيش، والحرس الثوري، إلى الإسراع في تصريف مياه الفيضانات من محافظة غولستان شمال شرقي البلاد.

بالتزامن مع ذلك تفقد قائد الحرس الثوري اللواء، محمد علي جعفري، على متن مروحية محافظة غولستان، للاطلاع على الأوضاع ومتابعة عمليات إغاثة المنكوبين بالسيول في هذه المحافظة.

وتشهد أغلب المحافظات الإيرانية فيضانات وسيولا جارفة بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار، تسببت في خسائر في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية.

وقطع الرئيس الإيراني روحاني إجازة الحكومة، ودعا إلى اجتماع طارئ لدراسة الخسائر الناجمة عن الفيضانات، التي اجتاحت البلاد وسبل تقديم المساعدات للمتضررين.

المصدر: RT