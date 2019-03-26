ارتفاع قتلى السيول في إيران إلى 18 شخصا بينهم أطفال

أعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن عدد ضحايا السيول الجارفة في مدينة شيراز، جنوبي البلاد ارتفع إلى 18 قتيلا و 94 مصابا.

وقال رئيس المنظمة، بيرحسين كوليوند، إن 42 من المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات، مشيرا إلى وجود سيارات إسعاف لمعالجة المصابين جراء السيول في المناطق المنكوبة.

وأفادت مصادر طبية في وقت سابق بأنها تسلمت جثث 17 شخصا، هم 3 أطفال و6 رجال و8 نساء قضوا في السيول الجارفة.

وشهدت أغلب المحافظات الإيرانية أمس الاثنين، سيولا جارفة نتيجة هطول أمطار غزيرة، أسفرت عن خسائر بشرية بالإضافة إلى خسائر فادحة في الممتلكات والبنى التحتية.

المصدر: فارس