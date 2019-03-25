قطع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إجازة الحكومة ودعا إلى اجتماع طارئ يوم الأربعاء لدراسة الخسائر الناجمة عن الفيضانات، التي اجتاحت البلاد وسبل تقديم المساعدات للمتضررين.

وتعرض عدد من المدن الإيرانية إلى فيضانات غير مسبوقة خلفت أضرارا فادحة في الممتلكات والبنى التحتية.

ووثقت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإيرانية، سيولا هائلة شهدتها مدينة شيراز جنوبي البلاد، حيث جرفت عددا كبيرا من السيارات.

وفي محافظة لورستان دمرت السيول جسرا، وألحقت أضرارا بالبنى التحتية.

كذلك ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الفيضانات المستمرة منذ عدة أيام في محافظة مازندران شمال إيران، دمرت 1500 وحدة سكنية.

وأعلن قائد أسطول الشمال التابع لبحرية الجيش الإيراني الأميرال، عبدالوهاب طاهري، أن الأجهزة والمعدات الإغاثية لدى الوحدات التابعة لهذا الأسطول استقرت في مناطق السيول لتقديم المساعدات إلى المتضررين.

المصدر: RT