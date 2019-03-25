فرنسا تفرض حظرا على شركة طيران إيرانية بسبب سوريا

أفاد مسؤولون فرنسيون بأن حكومة باريس قررت سحب تصريح شركة طيران "ماهان إير" الإيرانية بسبب "أنشطتها خارج أوروبا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين فرنسيين تأكيدهم أن شركة الطيران الإيرانية مُنعت من مواصلة عملها في فرنسا اعتبارا من أول أبريل المقبل.

وجاء هذا القرار على خلفية خطوة مماثلة اتخذتها ألمانيا في يناير الماضي، إذ أوضح مصدران دبلوماسيان لـ"رويترز" أن الإجراء جاء بسبب نقل الشركة الإيرانية قوات ومعدات عسكرية إلى سوريا وغيرها من مناطق النزاعات في الشرق الأوسط.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على الشركة متهمة إياها بمساعدة الحرس الثوري الإيراني في "دعم الإرهاب" ونقل معدات وأسلحة إلى سوريا ولحزب الله اللبناني.

المصدر: رويترز