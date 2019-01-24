واشنطن تدرج 4 كيانات وطائرتين على قائمة العقوبات ضد إيران

أعلنت الخزانة الأمريكية اليوم عن توسيع قائمة العقوبات ضد إيران إذ أدرجت على اللائحة السوداء أربعة كيانات وطائرتين قيل إنهما على صلة بالحرس الثوري الإيراني وشركة طيران "ماهان إير".

وطالت العقوبات الأمريكية الجديدة "لواء فاطميون" و"لواء زينبيون" اللذين يديران عمليات في سوريا إلى جانب القوات الحكومية وكذلك شركتي طيران QESHM FARS الإيرانية وFLIGHT TRAVEL الأرمنية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان أصدرته الوزارة اليوم إن "النظام الإيراني العنيف يستغل لاجئين في إيران ويمنع عنهم الخدمات الأساسية، مثل التعليم، ويستخدمهم كدروع بشرية في النزاع السوري".

وذكر منوتشين أن حزمة جديدة من العقوبات تفرض ضمن إطار الحملة المتواصلة للتخلص من "شبكات غير قانونية يستخدمها النظام الإيراني لنشر الإرهاب والاضطرابات في مختلف أنحاء العالم".

وذكر بيان الخزانة أن اللوائين المستهدفين تم إنشاؤهما من أجل تقديم الدعم المادي إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأما بخصوص شركتي الطيران فتتهمهما الخزانة بأنهما على صلة بشركة طيران "ماهان إير" الإيرانية والتي تم فرض عقوبات أمريكية عليها.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق النووي المبرم مع طهران العام الماضي، أعادت واشنطن فرض جميع العقوبات ضد إيران التي تم تجميدها بموجب الصفقة ووسّعت القائمة السوداء.

المصدر: رويترز