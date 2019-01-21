ألمانيا تلغي تصريح شركة طيران إيرانية

ألغت ألمانيا الاثنين تصريح التشغيل الخاص بشركة الطيران الإيرانية "ماهان إير"، موضحة أن ذلك يعود لأسباب تتعلق بالسلامة وللاشتباه في أن الشركة تستخدمها طهران لأغراض عسكرية.

وقال مصدر في الحكومة إن إلغاء تصريح الشركة الإيرانية لا يمكن اعتباره عقوبة على إيران.

وتشتبه برلين في أن الشركة المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية منذ 2011، تستغل من قبل الحرس الثوري الإيراني لأغراض عسكرية وأنشطة "إرهابية" أيضا.

وتتهم عدة دول في الاتحاد الأوروبي إيران بإطلاق عمليات تجسس أو التخطيط لشن الهجمات في أوروبا.

المصدر: "رويترز"