قتل 110 أشخاص جراء هجوم مسلح استهدف رعاة الماشية من قومية فولاني في وسط مالي، حسبما أفادت "رويترز" اليوم السبت، نقلا عن مسؤول محلي.

وقال المسؤول إن حصيلة القتلى ليست نهائية، مشيرا إلى أن الهجوم نُفِّذ على أيدي رجال مسلحين مرتدين الأزياء التقليدية للصيادين من قومية دونزو.

يذكر أن الهجوم الأخير هو الأكثر دموية في وسط مالي، حيث أودت أعمال العنف العرقي، العام الماضي، بحياة مئات الأشخاص.

المصدر: رويترز