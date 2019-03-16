"السترات الصفراء" تشعل جادة الشانزيليزيه في باريس

تعرضت العديد من المحلات التجارية للنهب والحرق في جادة الشانزيليزيه بباريس في الأسبوع 18 لتظاهرات "السترات الصفراء" احتجاجا على سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماعية.

Stones and tear gas fly as #Paris Yellow Vests demo turns violent pic.twitter.com/lBeZZxAsYn — Ruptly (@Ruptly) March 16, 2019

واضطرت فرق الإطفاء لإخلاء بناية تقع قرب الجادة الباريسية الشهيرة، إثر اندلاع حريق في بنك، وقال رجال الإطفاء، "أنقذنا شخصين من ألسنة اللهب، هما سيدة ورضيعها، كانا عالقين في الطابق الثاني من البناية"، مشيرين إلى أن الحريق خلف 11 جريحا إصاباتهم طفيفة بينهم شرطيان.

Posh Paris restaurant set on fire amid yellow vest protests https://t.co/LfHdBTFhcXpic.twitter.com/kxMdto8kHh — Yahoo News (@YahooNews) March 16, 2019

من جهته، كتب وزير الداخلية كريستوف كاستنير في "تويتر"، أن "الذين ارتكبوا هذه الفعلة ليسوا متظاهرين ولا مخربين، إنهم قتلة".

وأضاف: "بعضهم جاء فقط بهدف التكسير"، مؤكدا تسلل نحو 1500 ناشط من "المشاغبين جدا"، بين نحو "سبعة إلى ثمانية آلاف" متظاهر في باريس.

Les @PompiersParis et nos forces de l’ordre viennent de procéder à l’évacuation de tous les habitants d’un immeuble, délibérément incendié.

Le feu est maîtrisé.

Les individus qui ont commis cet acte ne sont ni des manifestants, ni des casseurs : ce sont des assassins. pic.twitter.com/mh0BgZACzf — Christophe Castaner (@CCastaner) ١٦ مارس ٢٠١٩

وأضرم متظاهرون النار في واجهة مطعم "لوفوكيتس" الشهير في الشانزليزيه، وفي محلات أخرى وسط هتافات تدعو إلى "الثورة"، في حين نهبت محلات ثياب، ما ذكر بمشاهد عنف جابت العالم في ديسمبر عام 2018.

وهتف المحتجون بشعارات معادية للرأسمالية وضد قوات الأمن، وهاجمت مجموعات من الملثمين محلات "هوغو بوس"، و"لاكوست"، و"نيسبريسو"، الفاخرة وغيرها.

Yellow Vests protesters demonstrated in Paris for the 18th consecutive Saturday - clashing with police along the posh Champs-Elysees. Watch @loufoglia to for the backstory on the movement https://t.co/HdjfM3tR87pic.twitter.com/j6EIscwDa8 — beme (@bemenews) ١٦ مارس ٢٠١٩

وقال متظاهر يضع قناعا على وجهه: "هم يعتقدون أن بإمكانهم ترويضنا، لكننا عصيون على الترويض.. السترات الصفراء لن تتخلى عن شيء، عليهم أن يفهموا ذلك".

ودعا قادة الحراك إلى تنظيم تظاهرات أخرى للسترات الصفراء في بوردو وليون ومونبيلييه، ودعوا لـ "محاصرة الإليزيه" مقر إقامة الرئيس ماكرون الذي يقضي عطلة نهاية الأسبوع في جبال "البيرينيه" لممارسة رياضة التزلج.

Newsstands burn in Paris as French yellow vests protest against their president for the 18th straight weekend https://t.co/UDh8iT3FEGpic.twitter.com/pUxdn8iR6g — ITV News (@itvnews) March 16, 2019

المصدر: أ ف ب