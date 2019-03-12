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ترامب يمدد العقوبات ضد إيران عاما آخر

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ترامب يمدد العقوبات ضد إيران عاما آخر
AFP SAUL LOEB
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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مدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمدة سنة واحدة، مفعول العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران في العام 1995، حسبما جاء في بيان صحفي نشره البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان فقد أبلغ ترامب الكونغرس الأمريكي في رسالة، اليوم الثلاثاء، بأنه يمدد لسنة إضافية سريان "حالة الطوارئ الوطنية" في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تم إعلانها بموجب مرسوم بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي آنذاك، يوم 15 مايو 1995.

وكان المرسوم يقضي بفرض عدد من العقوبات على إيران، والتي كانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تمدد سريانها كل عام.

المصدر: تاس

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