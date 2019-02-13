"الاستخبارات" الإسرائيلية تهدد بـ"خطوات عملياتية" داخل العراق

قالت هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في تقييمها السنوي إن الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة قابل للانفجار وأن سبب ذلك يعود إلى الأزمة الإنسانية في القطاع.

وبحسبما نشرته هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، فإن تقييم هيئة الاستخبارات في الجيش للعام الحالي يشير إلى أن طهران قد تحاول بناء منشآت عسكرية وصاروخية في العراق، في أعقاب الضربات الإسرائيلية الموجّهة للأهداف الإيرانية في سوريا.

وترى هيئة الاستخبارات أن ذلك يُلزم إسرائيل بتكثيف جهودها الاستخبارية تجاه العراق، مع احتمال القيام بخطوات عملياتية هناك، إذا تحول الانتشار الإيراني إلى تهديد عسكري.

أما فيما يخص الملف السوري، فأفادت هيئة الاستخبارات الإسرائيلية بأن إيران تغير نمط انتشار قواتها وتلك الموالية لها وتبتعد عن المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل باتجاه الشمال والشرق.

وتحدث التقييم أيضا عن أن إيران قد تتخذ خطوات استفزازية في المجال النووي، في محاولة لإجبار المجتمع الدولي على رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

المصدر: هئية البث الإسرائيلية