بالفيديو.. ظهور نادر للأمير محمد بن نايف في مراسم عزاء

وثق مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ظهور ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، في مجلس عزاء لوالدة أحد الأمراء.

ونادرا ما يظهر الأمير نايف أمام الكاميرات، منذ إعفائه قبل نحو عام من مناصبه الرفيعة، التي كان يشغلها.

وظهر الأمير الذي شغل سابقا منصب وزير الداخلية لنحو خمس سنوات، في عزاء والدة أمير منطقة نجران، جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، والتي توفيت مساء الخميس وتم تشييع جثمانها ظهر أمس الجمعة.

هذا سيدي الأمير #محمد_بن_نايف بخير ..

وهذا وطنا بخير ...

وحكامنا بخير ...

وشعب السعودية بخير ...



ونقول لأعداء الوطن كما قال سموه :



... العدو مدحور ... pic.twitter.com/X7wHDu4xYi — أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) 20 июля 2018 г.

وأعفى الملك سلمان بن عبد العزيز، منتصف العام الماضي، ابن شقيقه من مناصب ولي العهد ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأشبه بحكومة مصغرة، بعد سنوات طويلة قضاها في مناصب رفيعة وحساسة، تاركاً ولاية العهد لنجله الأمير محمد سلمان، ووزارة الداخلية لابن أخيه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

المصدر: إرم