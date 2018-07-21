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بالفيديو.. ظهور نادر للأمير محمد بن نايف في مراسم عزاء

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بالفيديو.. ظهور نادر للأمير محمد بن نايف في مراسم عزاء
Reuters Fahad Shadeed
ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز
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وثق مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ظهور ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، في مجلس عزاء لوالدة أحد الأمراء.

ونادرا ما يظهر الأمير نايف أمام الكاميرات، منذ إعفائه قبل نحو عام من مناصبه الرفيعة، التي كان يشغلها.

وظهر الأمير الذي شغل سابقا منصب وزير الداخلية لنحو خمس سنوات، في عزاء والدة أمير منطقة نجران، جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، والتي توفيت مساء الخميس وتم تشييع جثمانها ظهر أمس الجمعة.

وأعفى الملك سلمان بن عبد العزيز، منتصف العام الماضي، ابن شقيقه من مناصب ولي العهد ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأشبه بحكومة مصغرة، بعد سنوات طويلة قضاها في مناصب رفيعة وحساسة، تاركاً ولاية العهد لنجله الأمير محمد سلمان، ووزارة الداخلية لابن أخيه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

المصدر: إرم

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