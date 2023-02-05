كندا.. تحميل أول دبابة ليوبارد 2 على متن طائرة متجهة إلى أوكرانيا

رصدت دبابة ليوبارد 2 التابعة للقوات المسلحة الكندية في مطار هاليفاكس ستانفيلد الدولي يوم السبت حيث تم تحميلها على متن طائرة نقل عسكرية متجهة إلى أوكرانيا.

وهذه الدبابة هي واحدة من أربعة دبابات ليوبارد ألمانية الصنع سيتم إرسالها إلى أوكرانيا كجزء من حزمة المعدات العسكرية التي أعلنت عنها وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في 26 يناير.

وكتبت أناند على تويتر: "غادرت طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية هاليفاكس تحمل أول دبابة رئيسية من طراز ليوبارد 2 ترسلها كندا إلى أوكرانيا".

المصدر: رابتلي