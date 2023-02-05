 
مباشر

كندا.. تحميل أول دبابة ليوبارد 2 على متن طائرة متجهة إلى أوكرانيا

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/up0o

رصدت دبابة ليوبارد 2 التابعة للقوات المسلحة الكندية في مطار هاليفاكس ستانفيلد الدولي يوم السبت حيث تم تحميلها على متن طائرة نقل عسكرية متجهة إلى أوكرانيا.

وهذه الدبابة هي واحدة من أربعة دبابات ليوبارد ألمانية الصنع سيتم إرسالها إلى أوكرانيا كجزء من حزمة المعدات العسكرية التي أعلنت عنها وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في 26 يناير.

وكتبت أناند على تويتر: "غادرت طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية هاليفاكس تحمل أول دبابة رئيسية من طراز ليوبارد 2 ترسلها كندا إلى أوكرانيا".

المصدر: رابتلي

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا