فيديو متداول لما يبدو "إبعادا" للرئيس الصيني السابق من قاعة مؤتمر الحزب الشيوعي

تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر لحظة اضطرار الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، وهو يجلس بجوار الرئيس الحالي شي جين بينغ خلال المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي، إلى مغادرة القاعة "مبكرا".

في الفيديو يطلب موظفان من هو جينتاو النهوض من كرسيه، رغما عنه على ما يبدو، ليرافقاه إلى الخارج.

وأسباب الحادث غير معروفة، لكن وسائل إعلام صينية افترضت أنه وقع عندما رفض هو جينتاو، البالغ من العمر 79 عاما، والذي يعتبر من أبرز المعارضين للزعيم الحالي للبلاد، مغادرة الجلسة طواعية إثر عدم فوزه بمقعد في التشكيلة الجديدة للجنة المركزية للحزب.