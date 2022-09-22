مقتل 6 أشخاص من ضمنهم طفلة في قصف مدفعي أوكراني استهدف أحد أكبر الأسواق التجارية وسط دونيتسك

تاريخ النشر:22.09.2022 | 11:24 GMT | فيديوهات
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن جيش التحرير الشعبي الصيني "يجب أن يركز على الاستعداد للمشاركة في أعمال قتالية حقيقة".
تحدثت وسائل إعلام ومواقع عن مزاعم لرصد تحليق "طائرة يوم القيامة" الروسية فوق موسكو، وعن رصد إقلاع طائرة يوم القيامة الأمريكية. وذلك بعد دعوة بوتين للتعبئة الجزئية في صفوف الجيش.
أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأنه تمت إعادة كتابة خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن (الذي سيلقيه أمام جمعية العامة للأمم المتحدة) على عجل بأعقاب خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التعبئة.
أعلن وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوسوسكاس، اليوم الأربعاء، أن ليتوانيا، قررت رفع مستوى استعدادات قواتها ردا على إعلان روسيا التعبئة الجزئية.
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية من أن "الرياح قد تهب باتجاههم"، منوها بأن روسيا تملك أسلحة دمار أكثر تطورا مما لدى دول الناتو.
أفادت وزارة الخارجية السعودية أن وساطة لولي العهد محمد بن سلمان انتهت بالافراج عن 10 أسرى لدى روسيا ينتمون لجنسيات أوروبية وأمريكية والمغرب.
علّق خبيران مصريان على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى ردود الأفعال على قرار روسيا التعبئة الجزئية، مشيرين إلى جوانب الخداع والكذب فيها.
ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في مصر بنحو 5 قروش اليوم الأربعاء مقارنة بأسعاره يوم أمس، ليتراجع الجنيه لأقل مستوى له منذ تحرير صرف الجنيه في نوفمبر 2016.
نشرت وكالة الأنباء السعودية" واس" اول فيديو لأسرى أجانب كانوا في روسيا لحظة وصولهم الى السعودية.
كشفت شعبة المصدرين في اتحاد الغرف التجارية، إمكانية مصر سد العجز المتوقع أن يحدث في أوروبا، من الخضار والفاكهة، بسبب الجفاف الذي حدث هذا الصيف.
نشرت وكالة الأنباء الإيرانية بعض نتائج تقرير للطب الشرعي بعد تشريح جثة مهسا أميني التي توفيت أثناء احتجازها وبعد أن أوقفتها "شرطة الأخلاق"، وأثارت وفاتها تظاهرات بعدة مدن.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تريد تنتهي الحرب في أوكرانيا بشكل عادل مقبول الجميع.
أكد الرئيس فلاديمير بوتين اليوم تأييده لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيه إلى روسيا، وأعلن التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط.
التقى وزيرا خارجية روسيا ومصر سيرجي لافروف وسامح شكري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كشفت حركة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، أسلحة جديدة بينها صواريخ باليستية ومجنحة، وطائرات مسيرة، وذلك في عرض عسكري وصفته بأنه "الأضخم في المنطقة".
رغم أنه يمكن السيطرة على ارتفاع مستويات السكر في الدم من خلال اختيارات الطعام الصحي، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن تكون بعض الخيارات ضارة.
قال البيت الأبيض إنه يتعامل بجدية مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأسلحة النووية وتحذيراته، لكنه أشار إلى أنه لا توجد حاليا ضرورة وحاجة لزيادة قوات الردع.
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في دك مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأوقات العصيبة في تاريخ الدولة الروسية، انتهت دائما بإعادة بعث روسيا وتعزيز عظمتها.
نشرت وسائل إعلام سعودية صور الأسرى المفرج عنهم من روسيا لحظة وصولهم إلى الرياض بينهم المغربي ابراهيم سعدون.
يجب أن يحافظ الجسم على توازن دقيق للكوليسترول - فالكثير من النوع "الضار" يمكن أن يسد الشرايين، ما يسبب مجموعة من المشاكل الصحية الخطيرة.
قالت وزارة الخارجية البريطانية إن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية ستؤدي إلى تصعيد الوضع في أوكرانيا، مؤكدة أن بريطانيا ستواصل، إلى جانب دول الناتو، دعمها لكييف.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، الانتقال إلى تكتيكات عمل جديدة في أوكرانيا، مؤكدا أن ما مضى كان مجرد "مزاح صبياني".
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، "تحريف" الرئيس الأمريكي جو بايدن لعبارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول "التهديد النووي" بأنه "غير لائق".
رفع الرئيس الإيراني إيراهيم رئيسي اليوم الأربعاء، صورة قائد فيلق "القدس" الراحل بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
ذكرت صحيفة El Pais الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي قد يفقد المنتجات الروسية التي لا غنى عنها في الظروف الحالية، ولا سيما وقود الديزل، بسبب الحظر على النفط الروسي .
تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد"، حول حديث مسؤولين في رومانيا والمجر عن حقوق للبلدين في الأراضي الأوكرانية.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراء عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا شملت 200 أسير عقب محادثات دبلوماسية أجراها مع نظيريه الروسي والأوكراني.
عقب الخطاب الذي ألقاه اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، دول الاتحاد الأوروبي إلى التزام الهدوء وعدم صب الزيت على النار.
قال رئيس الإدارة المدنية والعسكرية لخاركيف، فيتالي غانتشيف، إنه على يقين من أن سكان خاركيف سيتمكنون قريبا من التصويت من أجل إعادة الوحدة مع روسيا.
أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق، والتي قال فيها إن "جائحة كورونا قد انتهىت"، لم تكن في مكانها.
أفاد مسؤول إيراني بأن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، رد بحزم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تكلم بجملة واحدة عن حقوق المرأة أثناء لقائهما في نيويورك.
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن سحب سيولة بقيمة 100 مليار جنيه للمرة السادسة في شهر، عبر عطاءات الودائع المفتوحة بالدخل الثابت، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
عقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عددا من الاجتماعات في نيويورك على هامش فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
في حين أن الروتين اليومي والأجواء المريحة هي عوامل مهمة للحصول على نوم جيد، تم تصميم اختراق واحد للنوم، للعمل حتى في بيئات الجيش الشديدة. لذلك، يمكن أن يكون جيدا بما يكفي لك.
يشارك العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وممثل الرئيس الروسي لشؤون التعاون الثقافي الدولي، ميخائيل شفيدكوي، بالجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي.
كشف مصادر، حقيقة إلغاء منصة بوكينج العالمية لحجز الرحلات والفنادق حول العالم، وشركة طيران الإمارات، لنظام الدفع بالجنيه واستبداله بالدولار.
نفى رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الاتهامات التي وُجهت له وللحركة بالعلاقة بدعم الإرهاب، و"تسفير إرهابيين" إلى الخارج، وذلك بعد يومين من تحقيق وصف أسئلته بأنها "بلا سند".
وصفت 19FortyFive الأمريكية الطائرات الإيرانية المسيرة التي استخدمت ضد القوات الأمريكية في العراق بأنها هدف صعب لوسائل الدفاع الجوي.
أعلنت الدفاع الروسية أن ضربة جوية لمواقع اللواء 93 الأوكراني بمنطقة خاركوف أدت إلى تصفية ما يصل إلى 100 عسكري وتدمير 20 قطعة من المعدات بما فيها راجمة صواريخ "هيمارس" أمريكية.
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن عدد القتلى من القوات الروسية والأوكرانية في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين يعمل في مدينة فيليكي نوفغورود، ولا يمتلك الوقت لترك عمله ومتابعة جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، يوم الأربعاء، اتصالات هاتفية بوزراء خارجية دول تسلمت الرياض مواطنيهم الذين كانوا يقاتلون في صفوف الجيش الأوكراني من روسيا.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أن القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا "تسرق ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 82% من إجمالي إنتاج النفط السوري".
أفاد مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي، بأن عناصر المخابرات الروسية تمكنوا من إحباط محاولة تفجير خط أنابيب لنقل الغاز، خططت له الاستخبارات الأوكرانية.
ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في فيديو جديد، وهو يبدو في حالة من الضياع والارتباك، بعد أن ألقى كلمة في أحد المؤتمرات.
دمرت القوات المسلحة الروسية اليوم 12 مستودعا للذخيرة والأسلحة، وقصفت 68 نقطة لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية ووحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 147 مقاطعة.
نشرت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، الأربعاء، تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بالشروط التعجيزية التي حددها ليونيل ميسي، خلال فترة مفاوضاته من أجل تجديد عقده مع نادي برشلونة في 2020.
قدم رجل الأعمال المصري ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أحمد أبو هشيمة، حلا للتغلب على أزمة الدولار في مصر.
نشرت وزارة الدفاع الأمريكية قائمة بالأسلحة التي تم التعاقد عليها مع كييف في الفترة من أبريل إلى أغسطس، وتشمل القائمة أنظمة الدفاع الجوي NASAMS.
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب شعرت "بانتهاك شديد" بعد أن نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة تفتيش في منزلهم الشهر الماضي.
قال وزير الدفاع الروسي ، سيرغي شويغو، إن التعبئة الجزئية تهدف إلى إحكام السيطرة على الأراضي التي تم تحريرها سابقا خلال العملية العسكرية الروسية خاصة في أوكرانيا.
كتب إيفان ستارودوبتسيف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول استعداد تركيا لدخول الصراع الأوكراني.
نشر الموقع الإلكتروني للكرملين، اليوم الأربعاء، المرسوم الخاص بالتعبئة العسكرية الجزئية في البلاد، الذي أعلنه صباح اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أفاد تلفزيون الصين المركزي بأن محكمة محلية أصدرت حكما بالإعدام على وزير العدل الصيني السابق فو تشنغهوا، على أن يؤجل التنفيذ لمدة عامين.
وصفت سوريا العقوبات الغربية بأنها ترقى إلى مستوى "الجريمة ضد الإنسانية، وقالت إنها تستهدف 20 في المئة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وطالبت برفعها "فورا ودون قيد أو شرط"
قال اللواء في سلاح الجو الأمريكي دوغلاس رابييرج إن القوات الجوية و الفضائية الأمريكية تستخدم أقدم المعدات في التاريخ.
كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي، وحقيقة بيع المياه لمصر من جانب إثيوبيا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استعادة 55 أسير حرب من روسيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من أوكرانيا.
أثار مقطع فيديو لمشاركة مجندات سعوديات باحتفالات اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية تفاعلا واسعا وترحيبا من جانب الكثير من المغردين.
أكدت المطربة الكولومبية شاكيرا أنها في واحدة "من أصعب وأحزن" لحظات حياتها، خلال حديثها عن علاقتها بصديقها السابق جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الإسباني.
كشف رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، أنه عرض على الفرنسيين "معلومات استخبارية تثبت قيام "حزب الله" بنشاطات سلبية بشكل يخلق إمكانية متزايدة لحدوث تصعيد عسكري".
أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، أن الحكومة البريطانية بحلول نهاية العام ستحدث عقيدتها الدفاعية، مع التركيز على روسيا والصين.
أكدت الخبيرة المصرفية المصرية، سهر الدماطي، أن مصر لديها مشكلة في توافر العملة الصعبة نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية، منها كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
قال عسكري من القوات المتحالفة يحمل لقب "سوكرات"، إن الجيش الأوكراني استخدم في كراسني ليمان أنابيب ري الحقول للاختباء والتحرك بشكل خفي حتى لا تكشفه القوات المتحالفة.
كشفت كيمبرلي، ضابط المعلومات العامة في مكتب المدعي العام في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تطورات محاكمة نجل وزيرة الهجرة السابقة لاتهامه بقتل اثنين من أصدقائه.
تم تسجيل رقم قياسي جديد في مجال مدى إصابة الأهداف من الأسلحة الخفيفة وذلك بعد أن أصابت بندقية القنص الروسية ORSIS-CT20 هدفا تدريبيا على مسافة 5117 مترا.
جنح نحو 230 حوتا على الساحل الغربي لتسمانيا الأسترالية بعد أيام فقط من العثور على 14 حوتا منويا على شاطئ جزيرة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي.
أفادت صحيفة "دايلي ميل" بأن القوات الجوية الأمريكية ستكشف عن الجيل القادم من قاذفاتها الشبحية "B-21 Raider"، خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، ما يرفع السرية الضيقة عن تطويرها.
أعلنت إدارة محافظة دنيزلي التركية، تحطم مروحية إطفاء يُعتقد أنها روسية يوم الأربعاء في جنوب البلاد، مما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة 5 آخرين.
تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، بمواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا "إلى حين انتصارها" على روسيا.
انسحب البطل العالمي في لعبة الشطرنج، النرويجي ماغنوس كارلسن، من لقائه مع الأمريكي، هانس نييمان، لاشتباهه بأن الأخير يغش، وذلك ضمن حلقة جديدة من الجدل بشأن النزاهة في هذه اللعبة.
قال رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان إنه إذا تم رفع العقوبات عن روسيا، فسوف تنخفض الأسعار والتضخم على الفور في أوروبا، وستتاح لاقتصادها فرصة للتعافي وتجنب الركود.
تعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأربعاء، لضغوط من اتحادات أوروبية تطالب بارتداء قادة المنتخبات شارة على شكل قلب بألوان قوس قزح خلال مباريات مونديال قطر في إطار حملتهم ضد التمييز.
عقد وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا اجتماعا وزاريا بصيغة "أستانا" بشأن التسوية في سوريا، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.
صرح رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش بأن الرئيس فلاديمير بوتين لا يبالغ في حديثه عن إمكانية استخدام روسيا للسلاح النووي لمواجهة أي تهديد نووي ضدها من قبل الناتو.
قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إنه تمت إعادة انتشار وتموضع ونقل المجموعات العسكرية الروسية في إيزيوم وبلاكليا إلى دونباس "لتعزيز قواتنا في تلك المنطقة".
تطرح الدعاية الغربية التصويت بشأن انضمام مناطق أوكرانية سابقة لروسيا كإجراء لتبرير التعبئة أو كأن التعبئة نتيجة للحالة "اليائسة" المفترضة للجيش الروسي.
وجه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، كلمة تحدث فيها حول قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان التعبئة الجزئية في البلاد.
أعلن ما شياو قوانغ، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان، التابع لمجلس الدولة الصيني، أن بكين لن تسمح للدول الغربية المؤيدة لاستقلال جزيرة تايوان بتجاوز "الخطوط الحمراء".
نشر صانع الأسلحة الروسي المعروف، فلاديسلاف لوبايف، على قناة "تليغرام" التابعة له قصة عن نزال حدث بين قناصيْن روسي وأوكراني.
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق على إعلان حالة الطوارئ في بورتوريكو وأمر بالمساعدة الفيدرالية للمناطق المتضررة من إعصار "فيونا".
نشر حساب "طقس العرب - السعودية"، وهو تطبيق ومنصة لمتابعة توقعات الطقس والتطورات الجوية الميدانية بالمملكة، مقطع فيديو يظهر سلسلة انفجارات متتالية بمولد (محول) كهربائي جراء الأمطار.
نظمت الحركة المناهضة للإمبريالية تظاهرات في إيرلندا ضد النظام الملكي في اليوم الذي أقيمت فيه جنازة الملكة إليزابيث الثانية.
أظهر مقطع فيديو الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رباطة جأش أمام الكاميرات حيث حاول حبس دموعه عند حديثه عن اللواء قاسم سليماني، خلال رحلته إلى نيويورك.
صرح ياروسلاف زيليزنياك النائب في البرلمان الأوكراني أن أعضاء البرلمان صوتوا بالأغلبية على مشروع قانون التجنيد الطوعي للنساء.
نقلت صحيفة تركية تشكيك زعيم كردي معتقل في شهادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجامعية، ووصفه لها بأنها "أكبر فضيحة في تاريخ الدول الحديثة".
بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي "المسار المدمر" للولايات المتحدة تجاه تايوان.
وصفت نائبة البرلمان الألماني من حزب "اليسار" سارة واغنكنخت، الأشخاص الذين يواصلون الإصرار على إمداد كييف بالسلاح بـ "المجانين"، مشيرة إلى أن مثل هؤلاء يعرضون البقية للخطر.
تحدث قائد لواء "فوستوك" (الشرق) في القوات المسلحة لجمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر خوداكوفسكي، عن حادث غير مسبوق وقع بالقرب من خيرسون أثناء المعارك مع الجيش الأوكراني.
كتب فلاديمير ديميتشينكو، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول استبيانات للرأي العام تلفت النظر إلى ذروة غير مسبوقة في المزاج الموالي لروسيا لدى سكان دونباس والمناطق المحررة في أوكرانيا.
تركت مخلوقات "بلو غو" في أعماق البحار، العلماء في حيرة من أمرهم بعد أن رصدوا النقط الغامضة المعلقة في قاع منطقة البحر الكاريبي.
قال خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية الدكتور عمرو يوسف إن تحديات وطموحات عديدة تنتظر الإقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
اعتمد عمدة العاصمة موسكو، سيرغي سوبيانين، مدفوعات إضافية للمواطنين الذين سيتم استدعائهم للخدمة في الجيش الروسي، من العاصمة الروسية، بموجب المرسوم الرئاسي حول التعبئة الجزئية.
أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استقبل رستم اومرييف، المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
نشرت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر لحظة تعدي رجل على شرطية أمريكية أوقفته أثناء عملها في المرور بمدينة ويلوبي، في ولاية أوهايو.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لمركبات مدرعة أوكرانية تمكنت قوات الإنزال الجوي الروسي من اغتنامها خلال تنفيذ مهامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أليونا زادوروجنايا وأناستاسيا كوليكوفا، في "فزغلياد" حول الزخم الذي تكسبه تعبئة جنود الاحتياط في روسيا للعملية الخاصة، وردة فعل أوكرانيا المنتظرة.
أفادت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى سلوفاكيا أن السفير إيغور براتشيكوف، قدم خلال اجتماع مع خارجية سلوفاكيا حقائق تؤكد تدنيس مقبرة جنود الجيش الإمبراطوري الروسي في قرية لادوميروف.
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