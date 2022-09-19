إهدار كبير للطعام في كربلاء

مع تدفق الملايين إلى مدينة كربلاء العراقية خلال إحياء ذكرى الأربعين، تشهد المدينة إهدارا كبيرا في الطعام الذي يتخلص منها الزوار، ما أدى لتكدس القمامة في شوارع المدينة.

وأثناء الاحتفالات، يقوم السكان المحليون بإعداد كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات التي يتم توزيعها مجانا على الزوار.

وقال أحد السكان المحليين علي فاضل: "نطبخ كميات ضخمة نتيجة عدد الزوار. مهمتنا هي طهي كميات كبيرة من الأرز واللحوم والدجاج والمرق. نطبخ أكثر من طنين من الأرز ونتخلص من الباقي".

المصدر: RT