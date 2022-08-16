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لقطات متداولة توثق اعتراض مقاتلة يونانية لطائرة مدنية لبنانية

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق اعتراض مقاتلة يونانية من طراز إيف-18 لطائرة ركاب لبنانية إيرباص أقلعت من مدريد متوجهة إلى بيروت وعلى متنها 145 راكبا.

ووقع الحادث في 10 أغسطس الحالي، إلا أنه لم يتم الكشف عنه إلا بعد 5 أيام.

وأفاد موقع "بنتابوستاغما" بأن الطيار اللبناني نجل رئيس شركة "طيران الشرق الأوسط" ربما لم يستخدم التردد الصحيح للتواصل مع منطقة معلومات الطيران في أثينا، مما أدى إلى الحادث.

المصدر: وكالات

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