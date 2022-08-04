 
مباشر
عاجل
البيت الأبيض: مجموعة حاملات الطائرات الأميركية ستواصل "مراقبة" منطقة تايوان

الدفاع الأذربيجانية تنشر فيديو لتوجيه ضربات على منشآت القوات الأرمنية في قره باغ

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tjx5

نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية لقطات توثق هجمات على أهداف عسكرية أرمنية خلال التصعيد الذي وقع يوم الأربعاء في قره باغ.

واتهمت وزارة الخارجية الأرمنية القوات الأذربيجانية بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ الجبلي، الموقع بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية.

من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الجيش الأرمني انتهك يوم الأربعاء أحكام اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ الموقع بتاريخ 10 نوفمبر 2020. وأعلنت سيطرة قواتها على عدة مرتفعات في المنطقة.

المصدر: وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور