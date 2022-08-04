الدفاع الأذربيجانية تنشر فيديو لتوجيه ضربات على منشآت القوات الأرمنية في قره باغ

نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية لقطات توثق هجمات على أهداف عسكرية أرمنية خلال التصعيد الذي وقع يوم الأربعاء في قره باغ.

واتهمت وزارة الخارجية الأرمنية القوات الأذربيجانية بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ الجبلي، الموقع بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية.

من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الجيش الأرمني انتهك يوم الأربعاء أحكام اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ الموقع بتاريخ 10 نوفمبر 2020. وأعلنت سيطرة قواتها على عدة مرتفعات في المنطقة.

المصدر: وكالات