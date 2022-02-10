بعد رحلة طويلة في البحر المتوسط.. مجموعة السفن الحربية الروسية تدخل ميناء سيفاستوبل
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لمجموعة سفن حربية روسية تدخل ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، بعد مناورات أجرتها في البحر الأسود والبحر المتوسط.
وذكرت الوزارة أن المجموعة تضم سفن الإنزال "كوروليوف" و"كالينينغراد" و"مينسك" و"غيورغي بوبيدونوسيتس" و"أولينيغورسكي غورنياك" وغيرها.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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