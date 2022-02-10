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بعد رحلة طويلة في البحر المتوسط.. مجموعة السفن الحربية الروسية تدخل ميناء سيفاستوبل

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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لمجموعة سفن حربية روسية تدخل ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، بعد مناورات أجرتها في البحر الأسود والبحر المتوسط.

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وذكرت الوزارة أن المجموعة تضم سفن الإنزال "كوروليوف" و"كالينينغراد" و"مينسك" و"غيورغي بوبيدونوسيتس" و"أولينيغورسكي غورنياك" وغيرها.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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