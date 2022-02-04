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وصول 6 سفن إنزال روسية إلى ميناء طرطوس في الساحل االسوري

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وصول 6 سفن إنزال روسية إلى ميناء طرطوس في الساحل االسوري
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن 6 سفن إنزال كبيرة من أسطول الشمال وأسطول بحر البلطيق الروسيين وصلت إلى المركز اللوجستي للبحرية الروسية في طرطوس بسوريا.

وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع في بيان، إن مجموعة الإنزال تضم 6 سفن كبيرة، وهي "بيوتر مورغونوف" و"غيورغي بوبيدونوسيتس" و"أولينيغورسكي غورنياك" و"كوروليف" و "مينسك" و "كالينينغراد".

وأضاف أن السفن وصلت عبر أوروبا إلى الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط ​​كجزء من مناورات تجريها البحرية الروسية، تحت إشراف القائد العام للقوات البحرية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف.

وقطعت السفن أكثر من أكثر 6000 ميل بحري. وترسو السفن حاليا في ميناء طرطوس بسواحل سوريا، حيث تقوم بالتزود بالوقود ومياه الشرب والمواد الغذائية.

المصدر: نوفوستي

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