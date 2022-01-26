بالفيديو.. الولايات المتحدة ترسل أسلحة إلى أوكرانيا
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نشرت وكالة "اسوشيتد برس" فيديو من قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلافير الأمريكية أظهر تحميل طائرات سرب الموانئ الجوية رقم 436 بأسلحة ومعدات عسكرية قبل توجهها إلى أوكرانيا الثلاثاء.
وذكرت الوكالة أن أوكرانيا تسلمت شحنة من المعدات العسكرية الأمريكية الثلاثاء 25 يناير.
المصدر: أ.ب.
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