عدسة RT ترصد عمل مشفى التل الوطني في ريف دمشق في ظل العقوبات الغربية
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رصدت عدسة RT الأوضاع في مشفى التل الوطني في ريف دمشق الذي يعمل بطاقات جديدة رغم العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.
وتحاول المستشفيات في سوريا القيام بواجباتها تجاه المواطنين رغم النقص الحاد الذي تسببه العقوبات الغربية على البلاد.
وتطالب منظمات أممية ودول برفع الحصار عن سوريا وعدم ربط المساعدات الإنسانية بالوضع السياسي هناك.
المصدر: RT
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