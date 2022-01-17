لقطات فضائية تظهر حجم ثوران بركان في المحيط الهادئ

أظهرت صور من الفضاء التقطها قمر صناعي ياباني للأرصاد الجوية الحجم الهائل لانتشار ثوران بركان تونغا تحت سطح المحيط الهادئ يوم السبت.

أظهرت الصور التي التقطها هيماواري 8 وهو قمر صناعي تديره وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الثوران المذهل يصاحبه عمود من الرماد والبخار والغاز يتصاعد فوق مياه المحيط الهادئ مثل سحابة عش الغراب.

وأدى ثوران البركان في المحيط الهادئ إلى وقوع موجات تسونامي في جزر تونغا وتسبب بعمليات الإجلاء في تشيلي واليابان.

المصدر: AP